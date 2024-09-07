Üye Girişi
Haberler

Antalya'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tali yoldan çıkan otomobilin caddede seyir halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, tali yoldan çıkan otomobilin aşırı hızlı olduğu, çarptığı hafif ticari aracı olduğu yerde döndürdüğü görüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tali yoldan çıkan otomobilin caddede seyir halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Güllük Caddesinde Hisar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arife Y'nin kullandığı 07 BAE 278 plakalı hafif ticari araca, Orhan Gazi Caddesinden Güllük Caddesine çıkan Hazan S. A'nın kullandığı 55 ADA 363 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle refüje çıkan hafif ticari araç refüjdeki trafik tabelası ve otomobil arasında sıkışırken kazada araç sürücüleri ve 55 ADA 363 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Eylem E. U. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, tali yoldan çıkan otomobilin aşırı hızlı olduğu, çarptığı hafif ticari aracı olduğu yerde döndürdüğü görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Manavgat Güvenlik antalya 3-sayfa Güncel trafik Kaza

Gelen son ihbar da asılsız çıktı! Narin Güran'dan 18 gündür haber yok

Gelen son ihbar da asılsız çıktı

 Fitch'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum: 2024'te bunu yapan tek ülkeyiz

Fıtch'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum

 Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi: Dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır

Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi
Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası: Milyonlarca dolarlık alacağımı sildirtti

Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (7 Eylül) Dolar ne kadar oldu? İnan Kıraç kimdir? İnan Kıraç kaç yaşında ve nereli? İş insanı İnan Kıraç'ın hayatı… EXXEN Spor üyeliği nasıl yapılır, ne kadar ve maçlar nasıl izlenir? EXXEN üyelik ücreti kaç TL? Dilan ve Engin Polat tahliye mi oldu? Dilan ve Engin Polat çifti nasıl hapisten çıktı, davası ne oldu? İzmir su kesintisi sorgulama! 7 Eylül İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi sorgulama! 7 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?
title