Antalya'da Trafik Kazası: 21 Yaralı

Antalya'nın Aksu ilçesinde otel servis otobüsü, midibüs ve kamyonun karıştığı trafik kazasında 21 kişi yaralandı. Kaza sonrası otel servis otobüsünün yol kenarındaki bir işyerine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 07.00 sıralarında Aksu Güzelyurt Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Serik istikametine seyir halindeki Emre I.'nın kullandığı bir tur firmasına ait 07 C 4332 plakalı midibüs, Turgut D. idaresindeki 07 CAY 97 plaka sayılı otel servis otobüsü ve Süleyman K. yönetimindeki kamyon çarpıştı. Kaza sonrası otobüs, yol kenarındaki bir iş yerine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otobüste sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılırken, hafif yaralanan 21 kişi ambulanslarla tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi, bazıları da ayakta tedavi edildi.

Kazaya karışan araçlardan otel servis otobüsünün bir iş yerinin önündeki çelik konsorsiyuma çarparak durma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin devamında ise otobüsün içerisindekilerin kazanın hemen ardından araçtan çıkmaları ve çevredeki vatandaşların toplanması yer aldı.

Otobüsün çarptığı işyeri işletmecisi Süleyman Özbay, "Sabah erken saatlerde elemanlarımız sesle uyanmışlar. Otobüs 2-3 araçla çarpışıp işyerine gelmiş. 20'ye yakın yaralı vardı. Bu şoförlerin çok çalıştırılmaması gerekiyor. Allah'tan can kaybı olmadı. Gelen mala gelsin, cana değil" dedi. - ANTALYA