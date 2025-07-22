Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Gazipaşa'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet, park halindeki otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Ulusal Egemenlik Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Berzan Ö. idaresindeki 07 CBY 844 plakalı motosiklet, sokak üzerinde park halinde bulunan Ramazan Y.K.'nin idaresindeki 35 ADV 18 plakalı otomobilin yola çıkmasıyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü asfalt zemine savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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