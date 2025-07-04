Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5034 Sokak'ta meydana geldi. Sorgun Bulvarı istikametinden gelen Şadi E.'nin kullandığı 07 AOE 089 plakalı Volkswagen marka otomobil, Çetin Emeç Caddesi istikametinden gelmekte olan Ramazan K.'nın kullandığı 07 ARN 050 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücü ve vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyük çarpa hasarın oluştuğu kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Hatice Ö. yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatice Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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