Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil ile park yerinde manevra yapan hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. 112 Sağlık ekibinin kontrolüyle ambulansa binen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil ile park yerinde manevra yapan hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1069 Sokak'ta meydana geldi. Sanayi yönüne seyreden Arda G.'nin kullandığı 07 AJP 305 plakalı araç, park yerinden geri manevra yapan Mehmet A.H.'nin kullandığı 07 LAP 47 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada 07 AJP 305 plakalı araçtaki yolcu Halime G. yaralandı. 112 Sağlık ekibinin kontrolünde yürüyerek ambulansa binen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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