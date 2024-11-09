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Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaralandı. Kazanın etkisiyle gözyaşı döken yaralı kadın, cep telefonuyla yakınlarına kazayı anlattı.

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden 1'i yaralandı. Kaza sonrası yaralı sürücü ambulansta gözyaşı döküp, cep telefonunda yakınına kazayı ağlayarak anlattı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Liman 39 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 AHB 630 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile 34 PT 2396 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kaldırıma çıktı; otomobil aydınlatma direğine, diğer araç ise bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araçta yaralanan sürücüyü tedavi için ambulansa aldı. Her iki sürücünün de kazanın şokunda olduğu gözlenirken, ambulanstaki yaralı sürücü, cep telefonunda bir yakınına gözyaşları içerisinde kazanın nasıl olduğunu anlattı. Bir süre sonra ise sağlık ekipleri yaralı kadının cep telefonunu elinden alarak ilk müdahalede bulundu.

Yaralı kadın tedavisi yapılmak üzere hastaneye götürülürken, araçlar bulunduğu yerden çekiciyle kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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