Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpması sonucu bir sürücü yaralandı. Kaza sonrasında elektrik direği de zarar gördü ve bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden 1'i yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Kübra D.'nin kullandığı 07 KD 457 otomobil ile H.P.'nin kullandığı 07 AKS 941 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Kübra D., ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede elektrik kesintisi meydana gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil 3-sayfa antalya trafik Yaşam Olay Kaza

Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza

96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza

 Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

 Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı

O magandalar için gereken yapıldı
Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aras Kargo Çalışma Saatleri 2024! Aras Kargo hangi saatler arasında açık, kaçta kapanıyor? Aras kargo dağıtım saatleri! Aslı Sümen kimdir? Aslı Sümen evlendi mi? Wolverhampton- Liverpool maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Wolverhampton- Liverpool maçı saat kaçta, şifresiz mi? MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: MNG kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? MNG kargo dağıtım saatleri! Newcastle Utd.- Manchester City maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Newcastle Utd.- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı saat kaçta, şifresiz mi? Lana Del Rey evlendi mi? Lana Del Rey kiminle evlendi? KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS sorgulama ekranı! Masterchef humus tarifi! Humus nasıl yapılır, malzemeleri neler? Güzel Aşklar Diyarı nerede çekildi? KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Eylül Cuma Kanal D'de hangi diziler var?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });