Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden 1'i yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Kübra D.'nin kullandığı 07 KD 457 otomobil ile H.P.'nin kullandığı 07 AKS 941 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Kübra D., ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede elektrik kesintisi meydana gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA