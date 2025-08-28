Antalya'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 6 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 6 Yaralı
Antalya'da Konya yolunda meydana gelen kafa kafaya çarpışmada 1'i ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da Konya yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza Antalya-Konya D-687 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K.'nin kullandığı 08 JL 073 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ömer Y.'nin kullandığı 60 AFJ 766 plakalı otomobil, tünele 5 kilometre mesafede Beydiğin Mahallesi Murtbeli mevkiinde çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücülerin yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan Mevlüt Y., Melek Y., Mesut Y. ve Melis Y. yaralandı.

112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
