Antalya'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın yolcu midibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın yolcu midibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ. idaresindeki 31 AJA 558 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde giden yolcu almak için yavaşlayan E.S.'nin kullandığı 07 BNL 658 plakalı yolcu midibüsüne arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü A.İ. ile yanındaki F.İ. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
