Antalya'da Trafik İhlalleri Sonrası Üç Sürücüye Ceza

Antalya'da Trafik İhlalleri Sonrası Üç Sürücüye Ceza
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Antalya'da sosyal medyada paylaşılan trafik kural ihlalleri üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Üç sürücüye idari ve adli işlem uygulandı.

Antalya'da sosyal medyada trafik kurallarını hiçe sayan görüntülerin paylaşılması üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, 3 sürücüye idari ve adli işlem uyguladı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan trafik ihlali eden görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 3 sürücünün kural ihlali yaptığı tespit edildi. Sürücülere 67/1-D maddesi uyarınca "drift atmak", 36/3-B maddesi uyarınca "geri alınan sürücü belgesiyle araç kullanmak" suçlarından Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendi. Ayrıca, sürücüler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesi gereğince "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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