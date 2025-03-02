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Antalya'da Trafik Ekiplerinden Ceza Yağmuru: 38 Bin TL

Antalya'da Trafik Ekiplerinden Ceza Yağmuru: 38 Bin TL
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Antalya'da trafik denetimleri sırasında ağabeyine ait kimlikle motosiklet kullanan sürücüye ve motosiklet sahibine toplamda 38 bin 347 TL ceza kesildi.

Antalya'da trafik ekiplerinin denetimi sırasında durdurulan bir motosiklet sürücüsü ağabeyine ait kimlikle uygulamadan geçmek istedi. Ekiplerin dikkati ile kimliğinin kendisine ait olmadığı ve sürücü belgesi bulunmadığı tespit edilen sürücüye ve motosiklet sahibine toplam 38 bin 347 TL ceza uygulandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla Manavgat'ın değişik noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışması kapsamında Antalya Caddesi Orman İşletme Müdürlüğü karşısında motosiklet ve otel servislerine yönelik denetimlerde çok sayıda araç ve araç sürücüsü denetlendi. Denetimler sırasında durdurulan 63 AJF 067 plakalı motosiklet sürücüsünün ibraz ettiği kimlik trafik ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

Toplam 38 bin 347 TL ceza

Ekiplerin dikkati sayesinde motosikleti kullanan Abdullah Ç.'nin ibraz ettiği kimliğin ağabeyi Ahmet Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Ehliyetinin bulunmadığı belirlenen Ahmet Ç.'ye ekipler sürücü belgesisiz motosiklet kullanmaktan 18 bin 677 TL, motosikletin aynası olmamasından 993 TL, motosiklet sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 18 bin 677 TL olmak üzere toplam 38 bin 347 TL para cezası uyguladı. Motosiklet ise trafikten men ederek yediemin otoparkına gönderdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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