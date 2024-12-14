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Antalya'da Trafik Denetimlerinde 41 Bin Araç Kontrol Edildi

Antalya'da Trafik Denetimlerinde 41 Bin Araç Kontrol Edildi
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Antalya'da son bir hafta içinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 41 bin 486 araç ve sürücü kontrol edildi, 17 bin 283'üne trafik kurallarına uymadıkları için idari para cezası uygulandı.

Antalya'da son 1 haftada yapılan denetimlerde 41 bin 486 araç ve sürücü kontrol edilirken, 17 bin 283 araç ve sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, helikopter ve drone destekli olarak gerçekleştirdikleri 1 haftalık denetimlerde 41 bin 486 araç ve sürücüyü kontrol etti. Denetimlerde toplam 17 bin 283 araç ve sürücüye trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

41 binden fazla araç denetlendi

Trafik güvenliğini artırmak ve kural ihlallerini önlemek amacıyla yapılan denetimlerde; 5 bin 988 yük taşıyan araç, 2 bin 288 yolcu taşımacılığı yapan araç kontrol edilirken, 6 bin 492 alkol ve uyuşturucu madde denetimi, 13 bin 630 emniyet kemeri kontrolü, 6 bin 716 motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi ve 422 okul servis aracı denetimi yapıldı. Toplamda, 41 bin 486 araç ve sürücü kontrol edildi.

Denetimler sırasında; hız ihlali yapan 4 bin 792,

yasak park yapan 3 bin 75, engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerine park yapan 438, alkollü araç kullanan 223, korsan taşımacılık yapan 7, abartı egzoz kullanan 51, kırmızı ışık ihlali yapan 781, emniyet kemeri kullanmayan bin 400, kask kullanmayan bin 887, sürücü belgesi olmadığı/geri alındığı/iptal edildiği halde araç kullanan bin 385, diğer maddelerle birlikte toplam 17 bin 283 araç ve sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Helikopter ve drone kullanılarak yapılan denetimlerde ise 468 kural ihlali tespit edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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