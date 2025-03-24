Antalya'da Trafik Denetimlerinde 20 Bin 367 Ceza Uygulandı

Antalya'da son bir haftada yapılan denetimlerde 59 bin 316 araç ve sürücü kontrol edildi, trafik kurallarını ihlal eden toplam 20 bin 367 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik birimleri, sürücülerde "yakalanma riski" duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerini artırdı. Helikopter ve dron destekli denetimlerde son bir haftada 59 bin 316 araç ve sürücü kontrol edildi.

Yapılan kontroller kapsamında, yük taşıyan araçlara yönelik 5 bin 886, yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik bin 848, alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullanımıyla ilgili 5 bin 357, emniyet kemeri kullanımına ilişkin 12 bin 916 ve motosiklet ile motorlu bisiklet sürücülerine yönelik 15 bin 528 denetim gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda, yasak yerlere park eden 3 bin 450 araca, engelli bireyler için ayrılan park yerlerine park eden 514 sürücüye, hız ihlali yapan 5 bin 225 kişiye ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 142 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca korsan taşımacılık yaptığı belirlenen 21 kişiye, abartı egzoz kullanan 53 araca ve kırmızı ışık ihlali yapan 2 bin 86 sürücüye de idari para cezası kesildi.

Emniyet kemeri takmayan bin 168, kask kullanmayan 2 bin 265 ve ehliyeti olmayan, geri alınan ya da iptal edildiği halde araç kullanan 255 sürücüye de işlem yapılırken, diğer trafik ihlalleriyle birlikte toplamda 20 bin 367 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. - ANTALYA