Antalya'da Trafik Denetimlerinde 16 Bin 687 Cezası Uygulandı

Antalya'da son 1 haftada hava destekli denetimlerde 16 bin 687 araç ve sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince yapılan uygulamada toplam 38 bin 370 araç ve sürücü kontrol edildi. Helikopter ve dron destekli denetimlerde; 8 bin 473 yük taşıyan araç, bin 862 yolcu taşımacılığı yapan araç kontrol edildi. 5 bin 797 alkol ve uyuşturucu madde, 11 bin 949 emniyet kemeri, 5 bin 388 motosiklet ve motorlu bisiklet ve 185 okul servis aracı olmak üzere toplamda, 38 bin 370 araç ve sürücü kontrol edildi.

Denetimlerde; hız ihlali yapan 2 bin 802, yasak park yapan 3 bin 75, engelli park yerlerine park yapan 438, alkollü araç kullanan 334, korsan taşımacılık yapan 8, abartı egzoz kullanan 58, kırmızı ışık ihlali yapan 635, emniyet kemeri kullanmayan bin 434, kask kullanmayan bin 546, sürücü belgesi olmadığı/geri alındığı/iptal edildiği halde araç kullanan 605, diğer maddelerle birlikte toplam 16 bin 687 araç ve sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Hava araçlarıyla yapılan denetimlerde ise 523 kural ihlali tespit edildi. - ANTALYA