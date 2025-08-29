Antalya'da Trafik Denetimlerinde 14 Bin 898 Cezalı İşlem Yapıldı

Antalya'da 1 haftada 65 bin 134 araç ve sürücü kontrol edildi, 14 bin 898 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince helikopter ve dron destekli denetimlerde 1 haftada 65 bin 134 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 9 bin 675 yük taşıyan araç, 7 bin 831 yolcu taşımacılığı yapan araç, 6 bin 191 alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımı denetimi, 13 bin 566 emniyet kemeri ve 14 bin 399 motosiklet ile motorlu bisiklet kontrol edildi.

Kontrollerde 2 bin 680 araca yasak park, 408 sürücüye engelli park alanlarını işgal, 3 bin 678 araca hız ihlali, 208 sürücüye alkollü araç kullanma, 2 araca korsan taşımacılık, 46 araca abartı egzoz, 941 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 568 kişiye emniyet kemeri takmama, 2 bin 351 kişiye kask takmama ve 255 sürücüye sürücü belgesi olmadığı ya da iptal edildiği halde araç kullanma gibi ihlallerden işlem yapıldı.

Toplamda 14 bin 898 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası kesildi. - ANTALYA