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Antalya'da Trafik Denetimlerinde 13 Bin 651 Cezaya

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, son 1 haftada 60 bin 664 araç ve sürücüyü kontrol etti. Hız, alkol ve emniyet kemeri ihlallerinde artış dikkat çekerken, toplam 13 bin 651 cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 haftada yapılan denetimlerde 60 bin 664 araç ve sürücü kontrol edilirken, 13 bin 651 kişiye çeşitli trafik cezaları kesildi. Hız, alkol, emniyet kemeri gibi ihlallerdeki artış dikkat çekerken, okul servis araçları da denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğinin artırılması ve sürücülerde "algılanan yakalanma riski" duygusunun sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Son 1 haftada yapılan çalışmalar kapsamında; 6 bin 294 yük taşıyan araç, 2 bin 139 yolcu taşımacılığı yapan araç kontrol edilirken, 6 bin 1 alkol ve uyuşturucu madde denetimi, 18 bin 226 emniyet kemeri denetimi, 10 bin 188 motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi ve 408 okul servis aracı denetimi yapıldı. Toplamda, 60 bin 664 araç ve sürücü kontrol edildi.

Denetimler sırasında; yasak park yapan bin 732, engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerine park yapan 260, hız ihlali yapan 4 bin 845, alkollü araç kullanan 215, korsan taşımacılık yapan 5, abartı egzoz kullanan 26, kırmızı ışık ihlali yapan 628, emniyet kemeri kullanmayan bin 303, kask kullanmayan bin 272, sürücü belgesi olmadığı/geri alındığı/iptal edildiği halde araç kullanan 348, diğer maddelerle birlikte toplam 13 bin 651 araç ve sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. Helikopter ve dron gibi hava araçlarıyla yapılan denetimlerde ise 293 sürücüye trafik cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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