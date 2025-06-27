Antalya'da Trafik Denetimleri Sonucu 33 Bin 720 Ceza Uygulandı

Antalya'da Trafik Denetimleri Sonucu 33 Bin 720 Ceza Uygulandı
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Antalya'da gerçekleştirilen helikopter ve dron destekli trafik denetimlerinde 124 bin 957 araç ve sürücü kontrol edilirken, kurallara uymadığı belirlenen 33 bin 720 sürücüye ceza verildi.

Antalya'da son 2 haftada yapılan denetimlerde 124 bin 957 araç ve sürücü kontrol edildi, 33 bin 720 sürücüye trafik cezası uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son iki haftada helikopter ve dron destekli yapılan trafik denetimlerinde 124 bin 957 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler kapsamında, yük taşıyan araçlara yönelik 13 bin 450, yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik 7 bin 574, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanımına ilişkin 18 bin 90, emniyet kemeri kullanımına yönelik 29 bin 188 ve motosiklet ile motorlu bisiklet sürücülerine yönelik 25 bin 64 kontrol gerçekleştirildi.

Kurallara uymadığı belirlenen 33 bin 720 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanırken; 9 bin 895 hız ihlali, 5 bin 845 kask takmama, 2 bin 336 emniyet kemeri kullanmama ve 2 bin 547 kırmızı ışık ihlali, 5 bin 86 sürücünün yasak park yaptığı, 957 sürücünün engelli araçlarına ayrılan park yerlerini işgal ettiği ve 586 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi.

Denetimlerde, sürücü belgesi olmadığı ya da geri alındığı veya iptal edildiği halde araç kullandığı belirlenen 621 kişiye işlem yapılırken, abartı egzoz kullanan 79 ve korsan taşımacılık yaptığı belirlenen 20 sürücüye de ceza uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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