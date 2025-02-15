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Antalya'da Trafik Denetimleri: 15 Bin Sürücüye Ceza

Antalya'da Trafik Denetimleri: 15 Bin Sürücüye Ceza
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Antalya'da yapılan trafik denetimlerinde toplam 63 bin 126 araç ve sürücü kontrol edildi. Bunlardan 15 bin 049 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandı.

Antalya'da trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 63 bin 126 araç ve sürücü kontrol edilirken, 15 bin 49 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Trafik birimleri tarafından helikopter ve dron desteğiyle gerçekleştirilen denetimlerde, yük taşıyan araçlar, yolcu taşımacılığı yapan araçlar, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, emniyet kemeri takma zorunluluğu ile motosiklet ve motorlu bisikletlerin kullanımı gibi konular titizlikle incelendi. Denetimler sırasında 6 bin 880 yük taşıyan araç, yolcu taşıyan bin 646 araç, 6 bin 811 alkol ve uyuşturucu madde denetimi, 16 bin 504 emniyet kemeri denetimi ve 12 bin 803 motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi, toplamda ise 63 bin 126 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Yasak park yapan 2 bin 736 araç, engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerine park yapan 341, hız ihlali yapan 6 bin 294 sürücü, alkollü araç kullanan 237 sürücü ve korsan taşımacılık yapan 16 araç sürücüsü tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Ayrıca, abartı egzoz kullanan 42 araç, kırmızı ışık ihlali yapan 845 sürücü, emniyet kemeri takmayan bin 15 kişi, kask kullanmayan bin 79 motosiklet sürücüsü, sürücü belgesi olmadığı/geri alındığı/iptal edildiği halde araç kullanan 783 kişi ve diğer maddelerle birlikte toplam 15 bin 049 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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