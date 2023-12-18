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Antalya'da trafik denetiminde kural ihlali yapanlara ceza

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetiminde kural ihlali yapan 6 sürücü ve yolcuya 17 bin 845 TL idari yaptırım para cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan trafik denetiminde kural ihlali yapan 6 sürücü ve yolcuya 17 bin 845 TL idari yaptırım para cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce planlanan özel denetimler kapsamında Antalya merkez ve ilçelerinde sivil ve resmi kıyafetli Trafik Jandarması Timlerince toplu taşıma araçlarında denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 19 toplu taşıma aracı ve ticari takside sürücü ve yolcuların kural ihlali yaptıkları tespit edildi. Kural ihlali yapan 6 sürücü ve yolcuya toplamda 17 bin 845 TL idari yaptırım para cezası uygulandı.

Yapılan denetimlerde; 1 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 1 sürücüye taşıma sınırı üzerinde yolcu taşımaktan, 4 sürücüye ise emniyet kemeri takmamaktan cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimde toplu taşıma aracı kullanan bir sürücünün sürücü belgesi olmadığı tespit edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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