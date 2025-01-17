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Antalya'da Trafik Denetiminde 126 Bin Araç Kontrol Edildi

Antalya'da Trafik Denetiminde 126 Bin Araç Kontrol Edildi
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Antalya'da gerçekleştirilen helikopter ve dron destekli trafik denetimlerinde toplamda 126 bin 649 araç ve sürücü kontrol edildi; birçok çeşitli ihlal nedeniyle toplam 37 bin 770 kişiye ceza kesildi.

Antalya'da trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından helikopter ve dron destekli yürütülen denetimlerde toplam 126 bin 649 araç ve sürücü kontrol edildi.

Yük taşıyan araçların denetiminde 13 bin 549, yolcu taşımacılığı denetiminde 4 bin 350, alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde denetiminde 15 bin 753, emniyet kemeri denetiminde 40 bin 601, motosiklet ve motorlu bisiklet denetiminde 13 bin 683, okul servis araçlarının denetiminde ise 460 araç ve sürücü kontrol edildi.

Yasak park yapan 6 bin 29, engellilere ayrılmış park yerlerine park yapan bin 306, hız ihlali yapan 11 bin 656, alkollü araç kullanan 729, korsan taşımacılık yapan 33, abartı egzoz kullanan 121, kırmızı ışık ihlali yapan 2 bin 454, emniyet kemeri takmayan 2 bin 764, kask kullanmayan 3 bin 138 ve sürücü belgesi olmadığı, geri alındığı veya iptal edildiği halde araç kullanan 881 kişi olmak üzere toplam 37 bin 770 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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