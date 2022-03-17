Antalya Emniyeti'nden 'Torbacı Operasyonu'
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya Emniyeti'nden 'Torbacı Operasyonu'ANTALYA Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 'Torbacı Operasyonu' gerçekleştirdi.
Antalya Emniyeti'nden 'Torbacı Operasyonu'
ANTALYA Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 'Torbacı Operasyonu' gerçekleştirdi. Konu ile ilgili 18 şahsa işlem yapıldı.
8-11 Mart tarihleri arasında 9 uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama olayında bin 975 gram esrar, 832 gram metamfetamin, 80 gram kokain, bin 60 gram eroin, 2 bin 910 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 212 bin 830 TL ve 600 dolar ele geçirildi. Olaylar ile ilgili 18 şüpheli şahsa "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldı.