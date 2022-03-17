Antalya Emniyeti'nden 'Torbacı Operasyonu'

ANTALYA Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 'Torbacı Operasyonu' gerçekleştirdi. Konu ile ilgili 18 şahsa işlem yapıldı.

8-11 Mart tarihleri arasında 9 uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama olayında bin 975 gram esrar, 832 gram metamfetamin, 80 gram kokain, bin 60 gram eroin, 2 bin 910 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 212 bin 830 TL ve 600 dolar ele geçirildi. Olaylar ile ilgili 18 şüpheli şahsa "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldı.