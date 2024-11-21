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Antalya'da Tırların Kavşakta Çarpışması: 1 Yaralı

Antalya'da Tırların Kavşakta Çarpışması: 1 Yaralı
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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada iki tırın çarpışması sonucu bir sürücü hafif yaralandı. Kazanın ardından devrilen trafik sinyalizasyonunun çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde kavşakta tırların çarpıştığı kazada 1 sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası devrilen trafik sinyalizasyonun çalışmaya devam ettiği görüldü.

Kaza, Antalya'nın Serik ilçesi D400 kara yolu sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 42 AHR 621 plakalı tır ile A.T. idaresindeki 34 AYS 542 plakalı tır kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 42 AHR 621 plakalı tır, refüjdeki trafik ışıklarına çarparak durdu. Kazada 42 AHR 621 plakalı tır sürücüsü hafif yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edilirken kaza sonrası devrilen trafik sinyalizasyonun çalışmaya devam ettiği görüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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