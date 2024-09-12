Antalya'da tırın motosiklete çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tırın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-400 Karayolu Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nden D-400 Karayolu'na çıkan Hulusi T. idaresindeki 07 UH 806 plakalı motosiklete, Selim T. A. idaresindeki 33 P 2500 plakalı tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletiyle birlikte savrularak asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü Hulusi T. ağır yaralandı. Tır ise motosiklete çarptığı noktadan yaklaşık 200 metre ileride durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kontrolden geçirilen Hulusi T., ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA