Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
ABD, Türkiye'ye Gazprom yaptırımında muafiyet tanıdı
Türkiye doğal gazda istediğini aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
Erdoğan'ın ziyareti için hava ve karadan koruma kalkanı oluşturulacak
Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
2 genç kızı katleden Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle

Antalya'da Tırın Çarptığı Otomobildeki Karı-Koca Kazayı Yaralanmadan Atlattı

Antalya'da Tırın Çarptığı Otomobildeki Karı-Koca Kazayı Yaralanmadan Atlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın çarptığı otomobilde bulunan karı-koca burunları bile kanamadan kazayı atlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, otomobil tır tarafından yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Antalya'da seyir halindeyken tırın çarptığı ve yaklaşık 100 metre önünde sürüklediği otomobilde bulunan karı-koca kazayı burunları bile kanamadan atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında Alanya istikametine gitmekte olan Musa B.'nin kullandığı 41 KH 152 plaka, 41 AVP 445 dorse plakalı Mercedes marka tır, aynı istikamette seyir halindeki Fatma G.'nin kullandığı 07 BLB 473 Audi marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptıktan sonra tırın önünde yaklaşık 100 metre sürüklendi. Otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan eşi hurdaya dönen otomobilden büyük şans eseri burunları bile kanamadan kurtuldu.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından olay yerine 112 sağlık ekibi çağrılırken, otomobil sürücüsü ve eşi kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmediler. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kaçarken yanında olan iki kişinin kimliği açıklandı
img

Temizlik görevlisi ameliyata girdi, bir de poz verdi
img

"Eşimi, oğlumun pantolonu ile boğdum"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Ersoy'un eşi 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişine tepki gösterdi
Türkiye'nin konuştuğu mesaj Bakanın eşini de küplere bindirdi
Altay Bayındır'ın hatası İngilizleri çileden çıkardı
Bütün ülke onu konuşuyor
Esad'ın Rusya'ya kaçışında çarpıcı detay: Yanında iki kişi vardı
Kaçarken yanında olan iki kişinin kimliği açıklandı
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
Aylar sonra kaleye geçtiği maçta kabusu yaşadı

Son Dakika Haberleri

Asgari ücret Pazartesi günü (23 Aralık) açıklanır mı? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak, son rakam ne? Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında? Mimar Turgut Toydemir nereli? Doğal gaz indirimi olacak mı? (GAZPROM) SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA! Süper Loto nasıl sorgulanır? 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI | Asgari ücret dördüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman? Turgut Toydemir vuruldu mu? Mimar Turgut Toydemir'i kim vurdu, sağlık durumu ne? MEMUR ZAM HABERLERİ! Ocak memur maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? CANLI ALTIN KURU 20 ARALIK | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı kaç yaşında, nereli? Motorine zam gelecek mi? 20-21 Aralık güncel motorin fiyatı ne kadar olacak? BİM AKTÜEL 20 ARALIK KATALOĞU! 20 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.