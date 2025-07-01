Antalya'da Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'da Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Antalya'nın Aksu ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Topallı Mahallesi Antalya-Isparta yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rahmi Yurtseven'in yönetimindeki 07 ZC 500 plakalı tır, Isparta'dan Antalya yönüne seyir halindeyken iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bu sırada Antalya'dan Isparta istikametine gitmekte olan Şevket K.'nin kullandığı temizlik ürünleri yüklü 35 ABR 643 plakalı tırın dorse kısmına çarptı. Kazada 07 ZC 500 plakalı tırın sürücüsü Rahmi Yurtseven olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer tırın sürücüsü Şevket K. ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada her iki tırda adeta hurdaya döndü. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayı gören Mehmet Sağlam adlı vatandaş, "Yukarıdan gelen aracın ön lastiği patlayınca karşı şeride geçti. Karşı şeritten gelen tır da sağa kırdı ama onun dorsesine çarpmaktan kurtarılamadı. Maalesef sürücü hayatını kaybetti" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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