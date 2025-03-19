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Antalya'da Tır ile Tankerin Çarpışması: 1 Yaralı

Antalya'da Tır ile Tankerin Çarpışması: 1 Yaralı
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Antalya'da meydana gelen kazada, mazot yüklü tanker ile yatak yüklü tırın çarpışması sonucunda tanker şoförü yaralandı. Kaza sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Antalya'da tır ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Seydişehir yönüne gitmekte olan İlyas A. (44) idaresindeki 06 06 FN 3968 plakalı mazot yüklü tanker ile Seydişehir istikametinden Akseki yönüne gelmekte olan Yusuf A. idaresindeki 31 ANY 230 plakalı yatak yüklü tır çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada tanker şoförü İlyas A. araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekibinin kurtarma çalışmalarının ardından yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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