Antalya'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde asfalt çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda tırla otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.10 sıralarında Gazi Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur yönüne seyreden Mehmet Ç. idaresindeki 63 AAU 530 dorse, 06 SAM 24 çekici plakalı tır, kavşaktan anayola çıkan Mesut Y.'nin kullandığı 07 UH 884 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilin açılan sağ ön kapısından asfalt üzerine savrulan otomobil sürücüsü Mesut Y., ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı buradaki kontrolleri sonrası Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan tır sürücüsü ise işlemleri için karakola götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA