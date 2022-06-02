Antalya'da ticari taksiye çarpan kamyonun sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı - Haberler

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Antalya'da ticari taksiye çarpan kamyonun sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da ticari taksiye çarpan kamyonun sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari taksiye çarpan kamyonun sürücüsü olay yerinden kaçarken, taksi karşı şeride geçerek durabildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari taksiye çarpan kamyonun sürücüsü olay yerinden kaçarken, taksi karşı şeride geçerek durabildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Doğançam kavşağı yakınında meydana geldi. Alanya'dan Manavgat ilçe merkezine turistlerle seyir halinde olan Mevlüt Arı'nın kullandığı 07 J 0582 plakalı ticari taksiye kavşağa yaklaştığı sırada sağından gelen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyon yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüjü aşan ve karşı yöne geçip durabilen ticari taksideki turistler büyük korku yaşadı. Karşı yönden başka araçların gelmemesi başka bir kazayı önledi. Turistler bir başka taksi ile yolculuklarına devam etti.

Kazanın etkisini uzun süre üzerinden atamayan taksi sürücüsü Mevlüt Arı, kamyonun aniden önlerine kırıp kendilerine çarptığını belirterek, "Çarpmanın şiddetiyle refüjden karşı yola geçip yolun kenarında durabildik. Kamyon arkasına bile bakmadan kaçıp gitti" dedi.

Güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıyan kazada kamyon sürücüsünün çarpmanın ardından tali yola girip kaçtığı görüldü. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

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