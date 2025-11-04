Haberler

Antalya'da Ticari Taksinin Karşısına Çıkan Otomobil Kaza Yaptı

Antalya'da Ticari Taksinin Karşısına Çıkan Otomobil Kaza Yaptı
Güncelleme:
Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden otomobil ticari taksiye çarptı. İki kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden otomobil, ticari taksiye çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, dün Aksu ilçesine bağlı Kundu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan B.'nin kullandığı 07 T 1774 plakalı ticari taksi ile Ahmet A.'nın kullandığı 07 MPS 46 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet A. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Taksi sürücüsü Hakan B.'nin ayakta tedavisi tamamlandı.

Kaza anı ise araç kamerası tarafından anbean kaydedilirken, karşı yönden gelen otomobilin kontrolü kaybedip şeridinden çıktığı ve ardından, taksiye çarptığı an görüntülerde yer aldı.

Kaza sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA



