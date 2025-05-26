Antalya'da Ticari Taksi Yangını

Antalya'da Ticari Taksi Yangını
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Alanya'nın Dinek Mahallesi'nde seyir halindeki ticari taksi, motor kısmından dumanlar yükselmesi sonucu alev aldı. Olayda maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halinde bulunan ticari taksi henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangın, sabah saat 06.00 sıralarında Alanya'nın Dinek Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 H 0845 plakalı ticari taksi D-400 karayolundan şehir merkezine gittiği sırada, otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Taksi sürücüsü aracını sağ çektikten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobilin ön kısmında maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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