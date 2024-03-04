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Antalya'da Ticari Taksi Sürücüsü Motosiklet Sürücüsünü Tabanca ile Vurdu

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Antalya'da yaşanan olayda ticari taksi sürücüsü, yol verme tartışmasında motosiklet sürücüsünü tabanca ile vurarak yaraladı. Olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya'da 2 hafta önce yaşanan olayda ticari taksi sürücüsünün, yol verme tartışmasında motosiklet sürücüsünü tabanca ile vurarak yaraladığı anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, iki hafta önce 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Barbaros Mahallesi Kocatepe Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tarihi Kaleiçi bölgesine turist getiren 07 T 0261 plakalı ticari taksi sürüşücü Sinan N. (45) ile sokak üzerinden geçmekte olan 07 BJU 729 plakalı motosikletin sürücüsü İsa K. (35) arasında iddiaya göre yol verme yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Ticari taksi sürücüsünün beylik tabancası ile vurduğu motosiklet sürücüsü karnına isabet eden iki kurşunla yaralandı. Acı içerisinde yerde yatan genci görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, kavga sırasında ticari taksinin sürücü kapısının camının da kırıldığı görüldü.

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk kontrolü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı genç, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri ticari taksi sürücüsünü olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

"Olay anı kamerada"

Görüntülerde motosiklet üzerindeki sürücü İsa K. ile ticari taksi içindeki sürücü Sinan N.'nin yan yana durdukları ve sözlü tartışmanın yaşandığı görüldü. Devamında araçlarından inen ikiliden motosiklet sürücüsü kaskını çıkartıp havaya kaldırıyor, taksi sürücüsü ise o hareketi görüp silahıyla ateş ettiği anlar yer aldı. Yaralının yerdeki ve vatandaşların koştuğu anlar görüntülerde yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya 3.Sayfa Güncel Haberler

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