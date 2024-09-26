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Antalya'da Ticari Taksi Motosiklet Sürücüsüne Çarptı

Antalya'da Ticari Taksi Motosiklet Sürücüsüne Çarptı
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Manavgat'ta meydana gelen kazada, ticari taksin çarptığı motosiklet sürücüsü asfalt zemine fırladı. Güvenlik kameraları kazanın anını kaydetti. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari taksinin çarptığı motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle fırlayarak asfalt zemine düştü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Gülseren Ö.'nün kullandığı 07 ARD 461 plakalı motosiklet ile Fahrettin B.'nin kullandığı 07 J 0439 plakalı ticari taksi çarpıştı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motosiklet sürücüsünün çarpmanın şiddetiyle fırlayarak asfalt zemine düşme anı yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Manavgat antalya 3-sayfa Sağlık

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