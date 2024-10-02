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Antalya'da Ticari Taksi ile Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı

Antalya'da Ticari Taksi ile Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ticari taksi ile minibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Minibüs çarpmanın etkisiyle yan yattı ve ağaçla durabildi.

Antalya'da ticari taksi ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yatarak kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi.

Kaza, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 100. Bulvar üzerinde, Konyaaltı ilçesi istikametine seyreden iki aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ali Y. idaresindeki 07 T 1932 plakalı Fiat marka ticari taksi, aynı yönde ilerleyen Ercan Ö. (49) yönetimindeki 07 AYZ 213 plakalı Hyundai minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs önce kaldırımdaki parke taşına çarptı, ardından yan yatarak refüjdeki ağaca çarpıp durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İtfaiye ekipleri, takside sıkışarak ağır yaralanan Ali Y.'yi çıkardı. Minibüste yaralanan Ercan Ö. ile oğlu Çınar Ö. de sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, halıcı olduğu öğrenilen Ercan Ö.'nün aracında bulunan halılar, olay yerine gelen arkadaşları tarafından başka araca nakledildi. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muratpaşa antalya Kaza

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