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Antalya'da Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, ticari araç otomobile çarparak bir sürücünün yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki ticari araç, aynı yönde seyir halinde olan V.A. idaresindeki 07 NJ 366 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü V.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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