Antalya'da Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Antalya'nın Serik ilçesinde ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Abdurrahmanlar Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Ahmet Aksu'nun kullandığı 07 BUG 502 plakalı motosiklete ile A.Ü'nün kullandığı 07 ASB 350 ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası ağır yaralanan Motosiklet sürücüsü Ahmet Aksu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aksu'nun cansız bedeni otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kazaya karışan A. Ü., ifadesi alındıktan sonra gözaltına alındı. Kazayla ile ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA