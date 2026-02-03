Haberler

Ters yönden gelen motosikletin otomobille çarpışma anı kamerada: 1 yaralı

Ters yönden gelen motosikletin otomobille çarpışma anı kamerada: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ters yönden gelen bir motosikletin otomobile çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ters yönden gelen motosikletin, sokağa dönmekte olan otomobilin arka tamponuna çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Tugayoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şelale Caddesi istikametine seyir halindeki Tahir D.'nin kullandığı 07 TDY 06 plakalı otomobil, 7009 sokak istikametine döndüğü sırada karşı yönden gelen Mehmet A. S.'nin kullandığı 34 EL 0202 plakalı motosiklet arka tamponundan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve motosiklet sürücüsünün ters yönden gelmesi sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
Mersin'deki kazada kahreden detay! Ölenlerin kimlikleri belli oldu

3 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kimlikleri belli oldu
Gözaltına alınan Barış Murat Yağcı hakkında karar verildi

Gözaltına alınan ünlü oyuncu hakkında karar verildi