Ters yönden gelen motosikletin otomobille çarpışma anı kamerada: 1 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ters yönden gelen bir motosikletin otomobile çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ters yönden gelen motosikletin, sokağa dönmekte olan otomobilin arka tamponuna çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza; Manavgat ilçesi Tugayoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şelale Caddesi istikametine seyir halindeki Tahir D.'nin kullandığı 07 TDY 06 plakalı otomobil, 7009 sokak istikametine döndüğü sırada karşı yönden gelen Mehmet A. S.'nin kullandığı 34 EL 0202 plakalı motosiklet arka tamponundan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve motosiklet sürücüsünün ters yönden gelmesi sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA