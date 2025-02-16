Antalya'da Ters Yolda İlerleyen Yolcu Otobüsü Trafiği Tehlikeye Attı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ana yolda yaklaşık 700 metre ters yönde ilerleyen yolcu otobüsü trafiği tehlikeye attı.

Gazipaşa'nın Beyrebucak Mahallesi'ndeki bir dinlenme tesisinde mola veren Lüks Batman firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, tesisten çıkarken tesisin gerisinde kalan kavşağa ulaşıp, Anamur istikametine doğru gitmek için yan yolu kullanmak yerine D400 Karayolu'nda ters yönde ilerledi. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Otobüs şoförü hem araçi yolcuların hem de yoldaki diğer sürücülerin hayatını riske atarken, daha önce aynı noktada ölümlü kazalar yaşandığı bildirildi. - ANTALYA