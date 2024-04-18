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Antalya'da teleferik kazasında kırılan kabinler indirildi

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Antalya'da yaşanan teleferik kazasında kırılan kabinler, halatlı sistemin çalıştırılması sonucu yere indirildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı ve 10 kişi de yaralandı.

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, kurtarma çalışmaları sırasında yaralan 3 kişi ile birlikte 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasında kırılan kabinin de aralarında olduğu 36 kabin, halatlı sistemin çalıştırılması sonucu yere indirildi.

Antalya'da geçtiğimiz 12 Nisan'da Konyaaltı ilçesinde bulunan Tünektepe teleferik sisteminde yaşanan kazada kabinlerde mahsur kalan 174 kişi yaklaşık 23 saatlik operasyonla tahliye edildi. Yaklaşık 2 bin kişinin olağanüstü çabasıyla ve helikopter destekli çalışmalarda kabinlerde mahsur kalanların kurtarılmasının ardından başlatılan soruşturmada 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanırken 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 8 kişi serbest bırakıldı.

Kabinler indirildi

Kazanın olduğu tarihten bu yana yaklaşık 6 gündür yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından bilirkişi ön raporunda kazanın direkteki cıvatanın kopmasından kaynaklandığı, bakım ve onarım ile denetimde kusurlar olduğu tespit edildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından halatlı sistem çalıştırılarak yaklaşık 2,5 saatte 36 kabin başlangıç noktasında yere indirildi. Kabinlerdeki incelemelerin devam edeceği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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