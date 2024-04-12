Antalya'da Teleferik Kazası Sonrası Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gerçekleşen teleferik kazası sonrası kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, 8 kabindeki 49 kişi başarıyla tahliye edildiğini açıkladı.

Afad'dan yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.28 sıralarında Antalya ilimiz Tünektepe mevkiinde bulunan teleferik vagonunun havada asılı kaldığı bilgisi alınmıştır. Olayda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7 vatandaşımız yaralanmıştır. Kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmekte olup, asılı kalan 8 kabindeki 49 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Bölgeye AFAD, jandarma emniyet, sahil güvenlik, MSB, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden toplam 366 arama kurtarma personeli, 6 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 76 araç ve 6 ambulans görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA