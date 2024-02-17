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Antalya'da Tekneden Sızan Akaryakıt Denize Karıştı

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Antalya'da kızakta bulunan bir tekneden sızan akaryakıtın denize karıştığı tespit edilmesi üzerine tekne sahibine 464.585 TL idari para cezası uygulandı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede, kirlilik olayına ilişkin adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'da kızakta bulunan bir tekneden sızan akaryakıtın deniz e karıştığı tesipt edilmesi üzerine tekne sahibine 464.585 TL idari para cezası uygulandı.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Antalya Çaltıcak Balıkçı Barınağında kızakta bulunan bir tekneden sızan akaryakıt türevinin deniz kirliliğine sebebiyet verdiği tespit edildi. Kirlilik olayına ilişkin 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden 464 bin 585 TL idari para cezası uygulanırken tekne hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Çevre Antalya 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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