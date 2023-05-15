Antalya'da tekne üretim tersanesinde yangın

ANTALYA - Antalya'da Serbest Bölge'de bulunan bir tekne üretim tersanesinde yangın çıktı.

Serbest Bölge'de faaliyet gösteren bir tekne üretim tersanesinde yangın çıktı. Bir anda gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, bölgeye 15 arazöz ve helikopter

sevk edildi. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, şu ana kadar yaralanan kimse olmadığı bildirildi.