Antalya'da tekne üretim tersanesinde yangın
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Antalya'da tekne üretim tersanesinde yangın Antalya'da Serbest Bölge'de bulunan bir tekne üretim tersanesinde yangın çıktı.
Antalya'da tekne üretim tersanesinde yangın
ANTALYA - Antalya'da Serbest Bölge'de bulunan bir tekne üretim tersanesinde yangın çıktı.
Serbest Bölge'de faaliyet gösteren bir tekne üretim tersanesinde yangın çıktı. Bir anda gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, bölgeye 15 arazöz ve helikopter
sevk edildi. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, şu ana kadar yaralanan kimse olmadığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa