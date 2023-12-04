Antalya'da tehlikeli motosiklet sürüşü cep telefonuyla kaydedildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, arkasındaki yolcunun omuzlarına binen başka bir genç ile trafikte seyretti. Kendi ve arkadaşlarının canı ile trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü görenler, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, arkasındaki yolcunun omuzlarına binen başka bir genç ile trafikte seyretti. Kendi ve arkadaşlarının canı ile trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü görenler, o anları cep telefonuyla kaydetti.

'Bu kadar da olmaz' dedirten olay, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, arkasına bindirdiği yolcunun omuzlarına çıkmış bir gençle trafikte seyretti. Kendi canını, arkasındaki sorumsuz yolcuları ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü gören başka bir sürücü o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, sorumsuz sürücünün Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde seyrettiği ve video kaydının bittiği anlarda sürücünün aynı şekilde yoluna devam ettiği görüldü.

Öte yandan, kural ihlali yapan motosiklet polisler tarafından bulunarak, sahibine gerekli cezai işlemler uygulandı. - ANTALYA