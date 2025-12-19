Antalya'da tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu

Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Antalya'nın da aralarında bulunduğu 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda tefecilik suçundan 4 olayda 19 şüpheli şahıs ile nitelikli dolandırıcılık suçundan 1 olayda 1'i cezaevinde 3 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 22 şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 3 adet ateşli silah, 133 adet fişek, dijital materyaller, çok sayıda senet, araç satış sözleşmesi ve tapu suretleri ele geçirildi. 'Tefecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA