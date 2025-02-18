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Antalya'da Tefecilik Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Tefecilik Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı
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Yüksek faiz karşılığında para vererek 6 kişiyi toplamda 92 milyon TL zarara uğratan 8 şüpheli, Antalya'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 1'ine adli kontrol kararı uygulandı.

Antalya'da yüksek faiz karşılığında para vererek 6 kişiyi 92 milyon TL zarara uğratan 8 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 1'ine ise adli kontrol kararı uygulandı.

Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri "tefecilik" suçu kapsamında Döşemealtı ilçesinde 6 kişinin şikayeti üzerine harekete geçti.

Müracaatta bulunan kişilerin banka hesap hareketleri ve sunulan belgeler ile ilgili olarak yapılan incelemeler sonucunda, yüksek faiz karşılığında para vererek "tefecilik" eylemini gerçekleştiren ve birlikte hareket ederek vatandaşları toplamda 92 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilen 8 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, belge ve doküman ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 7 şüpheli ise tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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