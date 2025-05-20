Antalya'da Tefecilik Operasyonu: 650 Milyon TL Borçlu 13 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Tefecilik Operasyonu: 650 Milyon TL Borçlu 13 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen operasyonda, tefecilik yoluyla 650 milyon TL borçlandırdıkları tespit edilen 13 kişi yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Antalya'da tefecilik yolu ile mağdurları çek, senet, araç devri, fatura karşılığı mal almış gibi göstererek yaklaşık 650 milyon TL borçlandırdıkları tespit edilen ve düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çok sayıda şüpheliden borç alan ve borçlarını ödeyemediği için hayatına son veren İ.T. ile S.T. isimli müştekinin müracaatlarına istinaden yürütülen çalışmalarda 13 şüpheli tespit edildi.

7 kişi tutuklandı

Tefecilik yolu ile mağdurları çek, senet, araç devri, fatura karşılığı mal almış gibi göstererek 650 milyon TL borçlandırdıkları tespit edilen 13 şüpheli düzenlenen eş zamanlı eş zamanlı operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi

Netanyahu, en büyük ticaret ortağını kaybetmek üzere
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir

ABD'den kafa karıştıran "Suriye" açıklaması: Haftalar içinde çökebilir
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
Sinan Engin: Taraftar anket yapsa Fenerbahçe'nin hocası o olur

Sinan Engin: Bir anket yapılsa Fenerbahçe'nin yeni hocası o isim olur
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnanılmaz rakam! Galatasaray'ın son 48 saatte kasası doldu taştı

48 saatte 250 binden fazla ürün satıldı, kasa doldu taştı
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.