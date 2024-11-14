Antalya'da Tefecilik Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da tefecilik operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden, 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü birimleri, tefeciliğin önlenmesi için Konyaaltı ve Manavgat ilçelerinde operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucu, 3 farklı operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalandı.

Şahısların işyerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda suça konu; 38 adet senet, 7 adet sözleşme, 2 adet araç satış sözleşmesi, 2 adet ateşli silah, 3 adet şarjör, 19 adet fişek ile 1 adet ajanda ve 2 adet not kağıdı ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA