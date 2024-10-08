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Antalya'da Tefecilik Operasyonu: 15 Gözaltı, 5 Tutuklama

Antalya'da Tefecilik Operasyonu: 15 Gözaltı, 5 Tutuklama
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Antalya'da yüksek faizle para vererek 43 kişiyi mağdur eden 15 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda, şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi. 5 kişi tefecilik ve yağma suçlarından tutuklandı.

Antalya'da yüksek faiz karşılığında para vererek 43 kişiye 200 milyon TL tefecilik eyleminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, yüksek faiz karşılığında para vererek vatandaşları mağdur eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, 43 kişiye 200 milyon TL tefecilik eylemi gerçekleştiren 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi, belge ve doküman ele geçirildi.

Adli makamlara çıkartılan şüphelilerden 5'i 'tefecilik ve yağma' suçlarından tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik 3-sayfa Ekonomi antalya Hukuk Suç

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