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Antalya'da 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan hapis cezası olan şahıs yakalandı

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Antalya'da 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan kesinleşmiş 35 yıl hapis cezası olduğu tespit edilen şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya'da 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan kesinleşmiş 35 yıl hapis cezası olduğu tespit edilen şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yakalamalı şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalarda, R.Y. isimli şahsın 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan kesinleşmiş 35 yıl hapis cezası olduğu tespit eden ekipler, şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

R.Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Jandarma antalya 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

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