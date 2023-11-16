Antalya'da Tartışan Genç, Bunalıma Girip Parkta Korku Dolu Anlar Yaşattı

Antalya'da kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra bunalıma giren genç, eline aldığı bıçakla parkta korku dolu anlar yaşattı. Onlarca polis ekibini seferber eden genç, getirilen kız arkadaşının ayağına kapanarak eylemine son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3821 Sokak üzerindeki bir parkta meydana geldi. Parkta kız arkadaşıyla tartışan ve ardından bunalım giren Ali O. (30) eline aldığı küçük bıçağı boynuna dayayıp bağırmaya başladı. Şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Park içinde bir ileri bir geri hareket eden Ali O.'yu polis ikna etmek için büyük çaba harcadı. Etrafı polis ekiplerince çevrilen genç hiçbir ikna çalışmasına cevap vermedi. Kız arkadaşının yanına gelmesini isteyen ve kendine zaman zaman zarar veren genç, parkta hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Meraklı kalabalık ise olayı ilgiyle takip etti. Arkadaşlarının, kız arkadaşını getirmesi üzerine şahıs elindeki bıçağı yere attı. Ali O., kamelya yanındaki kız arkadaşının önce ayaklarına kapandı, daha sonra ağlayarak boynuna sarıldı. Ambulansta kontrolü yapılan genç daha sonra arkadaşlarıyla bölgeden ayrıldı. - ANTALYA